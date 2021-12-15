الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توجيه جديد لوزير العدل بشأن البرامج التدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإداري

وزير العدل
وزير العدل

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

جاء ذلك ​​في إطار رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز دور مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة الفساد والعدوان على المال العام.

وقامت إدارة شئون الإدارات القانونية بعقد أربع دورات تدريبية لـ 140 عضوا بالإدارات القانونية بالأزهر الشريف، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام. 

وبدأت الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 11/12/2021، وتنتهي الدورة التدريبية الرابعة يوم الخميس الموافق 23/12/2021 بواقع 35 عضواً في الدورة الواحدة.

وتتناول الدورات تفعيل الدور الوقائي لأعضاء الإدارات القانونية في التصدي للعدوان علي المال العام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية، وأساليب تفعيل منظومة التحول الرقمي في مجال عمل الإدارات، ويحاضر في الدورة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية والخبراء المختصين. 

وزير العدل أعضاء الإدارات القانونية الهيئات العامة رؤية الدولة المصرية مكافحة الفساد

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