وكيل تعليم مطروح يتفقد مدرسة الضبعة النووية ( صور )

قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني ومحمد عوض الله مدير المدرسة ومجدي محيي مدير فندق الإقامة.

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ونقل وكيل تعليم مطروح للطلاب تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومطمئناً منهم على توافر المناخ المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات منذ انطلاقها أول أمس السبت ومستمعا لبعض الشكاوى والطلبات الخاصة بفندق الإقامة وتوصيل الإنترنت فائق السرعة ونواقص الورش الفنية الثلاث.

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وتابع وكيل تعليم مطروح مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول في يومها الثالث لطلاب صفوف النقل وسط إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتابع كذلك انتظام العمل بلجنة النظام والمراقبة مناقشا إجراءات تصحيح أوراق إجابات الطلاب وأعمال المراجعة والرصد الورقي والالكتروني، مؤكداً أن تعليم مطروح في خدمة الطلاب مشددا علي إدارة المدرسة النووية ببذل الجهد والعمل لتوفير مناخ تربوي مناسب على مدار العملية الامتحانية.

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وتفقد وكيل تعليم مطروح الورش الفنية الخاصة بأقسام الالكترونيات والكهرباء والميكانيكيا موجها باستمرار تفعيل التدريبات العملية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني .

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كما تفقد فندق إقامة الطلبة بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الغداء وإجراءات تنفيذ التدابير الوقائية المحكمة بالإضافة إلي تأكده من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية

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وعقد وكيل تعليم مطروح اجتماعاً مع مسئولي المدرسة النووية، أوضح خلالها عدة ملاحظات بشأن تحسين وجودة العملية التعليمية وكذلك إعداد الوجبات الغذائية وتنوعها بصورة يومية موجهاً إدارة المدرسة بإعداد مذكرة تفصيلية بكافة المشكلات الموجودة بالمدرسة.

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وأكد وكيل تعليم مطروح أن الدولة تولي المدرسة النووية اهتماما كبيرا بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب في سبيل إعداد جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث