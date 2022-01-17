وزيرة الثقافة: 1067 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلًا من 50 دولة فى معرض الكتاب الـ53

ينطلق، بعد قليل، مؤتمرالفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتقام في الفترة من ٢٦ يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس، سفير اليونان بالقاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسعيد عبـده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

وتقدم عبدالدايم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما توجه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتفضل بافتتاح دورة هذا العام.

وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعـود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير من كل عام.

وأضافت أن الدورة 53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية.

وأعلنت أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات VR، كما أعلنت عن استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة– ومنها المجال الثقافي والفكري.

وتابعت أن الفعاليات تشمل برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، هذا إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.

وأوضحت عبدالدايم أن هـذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1067 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلًا من 50 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

ووجهت التحية للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وفريق العمل، وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي اعتبرته عيدًا للقراءة والكتاب.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا، و45 توكيلًا عربيًا.

وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53 من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة تمثل قارات العالم.