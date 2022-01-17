تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص، بينهم أجانب؛ لاتهامهم بسرقة منزل بأسلوب المفتاح المصطنع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وتضمنت أنهم اعتادوا سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وكسر الكالون، وأن ذلك جاء بعد مرورهم بضائقة مالية، فخططوا لسرقة مالك الشقة، يحمل جنسية إحدى الدول، على علاقة صداقة معهم، لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه، ومعرفة مواعيد حضورهم.



تم القبض على المتهمين، وبتفتيش منزل أحدهم عُثر بداخله على «طبنجة صوت، أوراق مالية من العملة الوطنية فئات مختلفة، بإجمالي 54 ألف جنيه- مقلدة».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.