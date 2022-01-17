إصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بالانتقال أفادت التحريات الأولية بانقلاب سيارة، بالقرب من قرية البرجاية ويتم البحث لمعرفة سبب الحادث، و يجري إزالة آثار الحادث لإعادة تسيير حركة المرور.