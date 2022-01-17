الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، طريق «القاهرة- أسوان» الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بالانتقال أفادت التحريات الأولية بانقلاب سيارة، بالقرب من قرية البرجاية  ويتم البحث لمعرفة سبب الحادث، و يجري إزالة آثار الحادث لإعادة تسيير حركة المرور.

انقلاب سيارة الطريق الزراعي سيارات الإسعاف إصابة 8 أشخاص حادث انقلاب سيارة

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١٩٩٠-٢٠٢١

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