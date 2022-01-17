الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن أسفل عجلات قطار بمزلقان سندوب في المنصورة

جثة
جثة

لقي مسن مصرعه، اليوم الاثنين، دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان سندوب التابع لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شخص دهسا، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره المزلقان بمنطقة ميدان سندوب .

بانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع "م. ي. ر.إ" 61 عاما من قرية سنبخت التابعة لمركز أجا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة العامة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مصرع شخص دهسا

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