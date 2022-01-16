السيطرة على مريض نفسى هدد بذبح أسرته بسكين فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة على مريض نفسي انتابته حالة هياج شديدة وتشاجر مع زوجته وأبنائه في منزلهم بقرية الرملة بمركز بنها وحاول الاعتداء عليهم بسكين كان بحوزته وهدد بإيذاء نفسه وكل من يحاول الاقتراب منه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحجز المريض لبيان سلامة قواه العقلية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

البداية بلاغ تلقاه اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها بنشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته وتهديده بإيذاء نفسه وأسرته بسكين .

وانتقل اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي وتبين نشوب مشاجرة بين زوج وزوجته وأبنائه بسبب مرضه النفسي وعدم صرفه على المنزل فانتابته حالة من الهياج واستل سكينا وهدد بإيذاء نفسه و إيذاء أي شخص يحاول الاقتراب منه.

وتدخلت قوات الشرطة وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه دون خسائر في الأرواح او إصابات وتبين أنه مريض نفسي منذ 5 سنوات ودائم الشجار مع أسرته .