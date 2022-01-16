الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق جراج أرض اللواء

حريق جراج أرض اللواء
حريق جراج أرض اللواء

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، الأحد، للوقوف على أسباب نشوب حريق في أحد الجراجات الخاصة بالسيارات بمنطقة العمرانية شمال محافظة الجيزة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء عدد من شهود العيان حلو الحادث.

ونجحت مساء الأحد قوات الحماية المدنية، في إخماد حريق داخل جراج للسيارات فى منطقة أرض اللواء بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج للسيارات فى منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تبين من خلال المعاينة، أن الحريق التهم 4 سيارات وأتوبيس وتم منع امتداده للعقارات المجاورة وإخراج باقي المركبات، وتمت عملية الإخماد.

قوات الحماية المدنية انتداب المعمل الجنائي تحريات المباحث محافظة الجيزة غرفة عمليات شرطة النجدة منطقة أرض اللواء عمليات شرطة النجدة

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