مدبولى: الرأى الآخر موجود فى مصر.. والمنظمات الحقوقية تنقل صورة مغلوطة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنوعا في الآراء داخل الدولة المصرية، وهناك عرض للرأي والرأي الآخر، وليس صحيحا أننا نحجر على رأي أحد.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه ببرنامج "بلا قيود" المُذاع على "bbc عربية": "للأسف بعض المؤسسات الحقوقية الصورة عندها غير مكتملة ومغلوطة، وأغلب المؤسسات تستقي التقارير التي تعرضها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها".

وتابع: "هناك نوع من التنوع في الآراء داخل مصر، والرأي والرأى الآخر موجود على التليفزيون المصري، والشاشات، ومساحة الاختلاف والتنوع والمناقشات في مصر أفضل بكثير من دول كثيرة في الشرق الأوسط".