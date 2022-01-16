الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يختار اثنين من أعضاء «التنسيقية»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلن مجلس الشباب العربي عن اختيار أحمد فتحي وشريف الرفاعي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعضوية مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الأولى الممتدة من نهاية 2021 حتى نهاية 2023.


وينعقد المجلس تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ويعد من المنصات الرائدة إقليميًا.

https://www.facebook.com/350909838644111/posts/1553168048418278/?d=n

وأصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا إعلاميًا جاء كالتالي:

«على مدار الأيام الماضية شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي، وإذ تثمن التنسيقية ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، فإنها تتقدم بالشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية».

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واختتم البيان: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعرب عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف أنحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية».

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورات تدريبية لأعضاء التنسيقية للعمل علي التحول الرقمي الجديد داخل التنسيقية خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التحول الرقمي ضمن استراتيجيتها الجديدة.

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وقام النائب علاء مصطفي بعقد جلسة تعريفية لجميع الأعضاء على النظام الرقمي للتنسيقية خصائصه وكيفية استخدامه في كل الأنشطة والفعاليات.

مجلس الشباب العربي شريف الرفاعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أحمد فتحى المجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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