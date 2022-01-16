11 مليون دولار لتنفيذ مشروع «حينا» في قرية الشعراء بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع تطوير التنمية الحضارية "حيّنا" والذي ستشهده منطقة الشعراء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والدكتور حامد حجازي مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمدير الوطني للمشروع، كما تم خلاله استعراض محاور المخطط للبدء في التنفيذ، بما تتضمنه من تقديم الدعم الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة، وآليات تعزيز البنية الأساسية والتحتية بها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بهذا المجال، الى جانب إعداد دراسة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة..

فيما وقد ناقشت "محافظ دمياط" المنهجية المُتعلقة بالمشروع والتصور العام لمكوناته، لتحقيق ما يستهدفه من إعادة إدارة الأراضي وترتيبها مما يحقق عائدًا تشاركيًا على الأهالي والإدارة المحلية، والحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط، وتحقيق عائد تنموي واستثماري وتبادل الخبرات، وكذا بناء القدرات ودعم الإصلاح لبرامج المالية العامة..

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تضافر الجهود لتطبيق هذا المشروع المتكامل، بما يتماشى مع المنهجية الخاصة به.