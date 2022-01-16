الهند: رفع تفويض الحجر الصحي للقادمين الدوليين من الإمارات

أفادت صحيفة نيوز 18 الهندية، اليوم الأحد، أن ولاية مومباي الهندية قررت رفع تفويض الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام للقادمين الدوليين من الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن شركة Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) رفعت يوم الأحد الحجر الصحي المنزلي الإجباري لمدة 7 أيام، RT-PCR عند متطلبات الوصول للمسافرين الدوليين الذين يصلون إلى مومباي من الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قد سجلت الهند، اليوم الأحد، أكثر من 271 ألف حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم أعلى بشكل طفيف من الإصابات التي حدثت يوم السبت، حسبما أظهرت البيانات المحدثة من قبل وزارة الصحة الهندية صباح الأحد.

وقالت الصحيفة إن وزير الصحة في دلهي ساتيندار جاين، سعى إلى تبديد المخاوف بشأن "عدد أقل" من اختبارات كوفيد في العاصمة الوطنية ، قائلاً إن الاختبارات التشخيصية التي يتم إجراؤها في المدينة تبلغ ثلاثة أضعاف العدد الذي أوصى به المركز الدولي لطب الأمراض المعدية.

وأضاف جين، انه وفقًا لإرشادات المركز الجديدة، لا يحتاج المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض إلى الخضوع للاختبار.

حيث لا تتطلب مخالطة مرضى COVID-19 المؤكدة معمليًا إجراء اختبار ما لم يكن لديهم أمراض مصاحبة أو تجاوزوا الستين من العمر، مشيراً الي ان هذه الارشادات الجديدة حول الاختبار جاءت بعد دراسة متأنية.

وأشارت الصحيفة الي أن الموجة الثالثة من جائحة Covid-19 في الهند، التي يغذيها Omicron ، يبدو قد وصلت إلى ذروتها في المدن الكبرى مثل مومباي ودلهي، وفقًا للخبراء.

وقال مانجالا جوماري المسؤول التنفيذي للصحة الهندية، ان مومباي، تشهد انخفاض الحالات اليومية لمدة ثلاثة أيام متتالية، لافتاً ربما قد ذهبت الذروة.

ومن جهته، قال جين يوم السبت إنه يبدو أن العاصمة الوطنية وصلت إلى ذروتها في حالات الإصابة بفيروس Covid-19 وأن الحكومة ستفكر في تخفيف القيود عندما تنخفض الحالات إلى 15000، مشيراً الي انه من المتوقع أن تسجل دلهي حوالي 20 ألف حالة، وهو أقل من رقم الجمعة البالغ 24383 حالة.

وسجلت يوم الخميس 28867 حالة إصابة في دلهي ، وهي أعلى نسبة منذ بداية الوباء. يمكننا القول أن دلهي وصلت إلى ذروتها من حيث الحالات. بدأت الحالات في التباطؤ. وقال جاين للصحفيين: دعونا نرى متى سيحدث التراجع.