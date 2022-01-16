لكافة أنواع البشرة.. «ماسكات» طبيعية لتجنب جفاف البشرة في الشتاء

تسعى الفتيات إلى الحصول على بشرة خالية من الجفاف خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال تطبيق الماسكات الطبيعية بشكل أسبوعي لضمان الحصول على نتيجة فعالة، وفي السطور نقدم 3 ماسكات طبيعية للبشرة بحسب نوعها للتخلص من الجفاف، من خلال خبيرة التجميل هند المكاوي.

ماسك الكاكاو للبشرة الدهنية

• المكونات:

ملعقتين مسحوق كاكاو.

ملعقتين زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل.

ملعقة من دقيق الشوفان.

طريقة العمل

نخلط المكونات السابقة معًا بصورة جيدة .

نطبق الماسك على البشرة وننتظر مدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم نضع كريم الترطيب.

- ماسك الموز والعسل للبشرة الجافة

• المكونات :

•موزة

•ملعقة عسل

- طريقة العمل

نهرس الموزة بشكل جيد.

نضع عليه العسل ونخلط المكونات.

نضعه على البشرة مدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم نضع كريم المرطب.

- ماسك الشوفان للبشرة العادية

• المكونات :

ملعقتين من دقيق الشوفان

•ملعقة من العسل

•ملعقة من الحليب

- طريقة العمل

نضع في الطبق الخاص بالماسكات المكونات السابقة.

نتأكد من أنه تم امتزاجه بصورة جيدة.

يتم تطبيقه على البشرة مدة 15 دقيقة ومن ثم غسلها جيدًا.

- ماسك العسل للبشرة المختلطة

• المكونات:

•ملعقتين من العسل

•ملعقة من عصير الليمون

- طريقة عمل