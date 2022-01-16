«التضامن»: إيرادات«ديارنا المنيا» تخطت 5 ملايين جنيه

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مبيعات معرض "ديارنا للأثاث المنزلي" بالمنيا تخطت 5 ملايين جنيه في نهاية أسبوعه الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المعرض، موضحة أن مبيعات المعرض في زيادة مستمرة، وهو ما سيؤدي لزيادة أيام المعرض 10 أيام إضافية، والذي كان من المقرر أن ينتهي 20 يناير الجاري.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين، وذلك طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضحت أن معرض ديارنا يضم العديد من المنتجات الحرفية اليدوية ومنها المفروشات والصدف، والإكسسوار المنزلي والكليم والنحاس، والسجاد من محافظات القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

وأكدت أن المعرض يشارك فيه حوالي 63 عارضا من الجمعيات والاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط.

فيما قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم مضاعفة عدد المعارض وأيضا عدد العارضين من الأسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تنفيذا لرؤية القيادة السياسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

قروض المتناهية الصغر

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم منح قروض متناهية الصغر، تختلف مدة سداد أقساطها والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض.

وأشارت إلى أن مدة سداد القرض تتراوح من 12 شهر إلي 20 شهر وتختلف نسبة الفائدة المحصلة على القرض حسب جهة منح القرض.