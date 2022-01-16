لجميع المراحل.. مواعيد الدراسة للطلاب الوافدين والشروط
نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والاجانب اليوم الأحد، مواعيد الدراسة ومراحلها وشروطها.
اولا معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
التقديم للدراسة على مدار العام، والدراسة بها طوال العام، ويكون على النحو التالي:
ثانيا : المرحلة التمهيدية (رياض الاطفال) ، والابتدائية:
موعد التقديم وفق ما يقرره قطاع المعاهد الأزهرية ويكون في بداية يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .
ثالثا: المرحلة الاعدادية
موعد التقديم من اول شهر يوليو من كل عام وحتى بداية شهر يوليو كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .
رابعا : المرحلة الثانوية
بداية من شهر يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .
خامسا: مرحلة الجامعة
يلتحق بها الطلاب وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات من الجهات المختصة كل عام، والتقديم بها عادة من منتصف شهر اغسطس من كل عام وحتى نهاية شهر اكتوبر.