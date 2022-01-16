لجميع المراحل.. مواعيد الدراسة للطلاب الوافدين والشروط

نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والاجانب اليوم الأحد، مواعيد الدراسة ومراحلها وشروطها.

اولا معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

التقديم للدراسة على مدار العام، والدراسة بها طوال العام، ويكون على النحو التالي:

ثانيا : المرحلة التمهيدية (رياض الاطفال) ، والابتدائية:

موعد التقديم وفق ما يقرره قطاع المعاهد الأزهرية ويكون في بداية يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

ثالثا: المرحلة الاعدادية

موعد التقديم من اول شهر يوليو من كل عام وحتى بداية شهر يوليو كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

رابعا : المرحلة الثانوية

بداية من شهر يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

خامسا: مرحلة الجامعة

يلتحق بها الطلاب وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات من الجهات المختصة كل عام، والتقديم بها عادة من منتصف شهر اغسطس من كل عام وحتى نهاية شهر اكتوبر.