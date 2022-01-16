الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لجميع المراحل.. مواعيد الدراسة للطلاب الوافدين والشروط

الدراسة
الدراسة

نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والاجانب اليوم الأحد، مواعيد الدراسة ومراحلها وشروطها.

اولا معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

التقديم للدراسة على مدار العام، والدراسة بها طوال العام، ويكون على النحو التالي: 

 

 

ثانيا : المرحلة التمهيدية (رياض الاطفال) ، والابتدائية:

موعد التقديم وفق ما يقرره قطاع المعاهد الأزهرية ويكون في بداية يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

ثالثا: المرحلة الاعدادية

موعد التقديم من اول شهر  يوليو من كل عام وحتى بداية شهر يوليو كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

رابعا : المرحلة الثانوية 

بداية من شهر يوليو من كل عام وحتى بداية شهر أكتوبر .

خامسا: مرحلة الجامعة

يلتحق بها الطلاب وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات من الجهات المختصة كل عام، والتقديم بها عادة من منتصف شهر اغسطس من كل عام وحتى نهاية شهر اكتوبر.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

فتح باب التقدم لإحلال السيارات «ربع نقل» بميكروباص بخط «نزلة حسين» في المنيا

«التخطيط»: مضاعفة المشروعات الخضراء فى خطة 2021-2022 الاستثمارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا