105 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى بولندا والفلبين وألمانيا

سجلت بولندا والفلبين وألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 105.893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت بولندا 16 ألفًا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 429 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و298 ألفًا و375 إصابة، والوفيات إلى 102 ألف و270 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 49 مليونًا و362 ألفًا و965 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 37 ألفًا و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و205 آلاف و396 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيف "فلبين ستار" الفلبينية - بأنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفًا و907 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 287 ألفًا و856 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و864 ألفًا و633 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 30 ألفًا و37 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 52 ألفًا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و965 ألفًا و977 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 115 ألفًا و623 حالة بعد تسجيل 47 وفاة جديدة، كما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و965 ألفًا و977 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.