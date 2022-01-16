92 ألف إصابة جديدة بكورونا في هولندا والنمسا والدنمارك واليونان

سجلت هولندا والنمسا والدنمارك واليونان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 92.204 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت هولندا 32 ألفًا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد،

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و610 ألفًا و48 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و634 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 31 مليونًا و377 ألفًا و28 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما سجلت النمسا 16 ألفًا و749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و428 ألفًا و170 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و915 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونا و47 ألفا و832 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

وفي السياق ذاته، سجلت الدنمارك 25 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت البلاد 16 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و121 ألفا و881 إصابة، والوفيات إلى 3501 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و543 ألفا و181 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

وسجلت اليونان 17 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 79 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و650 ألفا و88 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و888 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 18 مليونا و348 ألفا و314 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.