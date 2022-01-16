الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سيلين ديون تلغى الجزء الأمريكى الشمالى من جولتها العالمية

سيلين ديون
سيلين ديون

أعلنت النجمة الكندية سيلين ديون، السبت، عن إلغاء الجزء الأمريكي الشمالي من جولتها العالمية "كاريدج"؛ بسبب مشكلات صحية مستمرة لديها.
وكتبت ديون عبر "تويتر":"كنت آمل حقًا أن أكون مستعدة للعودة إلى المسرح مجددًا الآن، لكني ألاحظ ضرورة أن أتحلى بالصبر أكثر".
وكانت المغنية أرجأت عروضًا عدة بسبب الجائحة، كما اضطرت إلى إلغاء عروض كان مقررًا أن تحييها في لاس فيجاس بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022. وكان مقررًا أن تستأنف جولتها في التاسع من مارس في دنفر وتحيي حوالى خمس عشرة حفلة في مدن أمريكية وكندية حتى 22 أبريل.
لكن هذه العروض ألغيت بدورها، لأن تعافي المغنية الكندية التي تعاني "تشنجات عضلية حادة ودائمة" تمنعها من الصعود على المسرح، "يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا"، وفق ما أشار فريق عملها في بيان.
وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في مارس 2020.
ولم يطرأ أي تعديل على مواعيد الحفلات ضمن جولة "كاريدج" هذه في أوروبا والتي من المقرر أن تبدأ في 25 مايو في مدينة برمنجهام البريطانية.
وقالت سيلين ديون "سأكون سعيدة جدًا عندما أستعيد صحتي وتصبح الجائحة خلفنا وأعود لأعتلي المسرح مجددًا".

مونتريال سيلين ديون

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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