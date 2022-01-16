محافظ أسوان يشهد احتفالية قصور الثقافة بحضور محافظين سابقين

استكملت فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومي حيث شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الفني بمسرح وسينما الصداقة بمرافقة محافظين سابقين وهم اللواء إسماعيل عطية الله، واللواء مجدي حجازي، واللواء أحمد إبراهيم، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والحزبية، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

احتفالية قصور الثقافة بأسوان

وأوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن فعاليات الحفل الفني تضمنت تفقد معرض الفن التشكيلي لفناني أسوان وهم أمنية محمد، ويارا محمود، ومنى أحمد، وأحمد عبد الرازق، وأعقبه تقديم عروض فنية عديدة لفرقة أوبرا عربي من أبرزها أوبريت "العيد القومي لأسوان"، ثم إلقاء قصيدة " أنا عربي" لمهند محمود عبد الفتاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للطالب المثالى.

احتفالية قصور الثقافة بأسوان

وفعاليات الحفل شملت أيضاً تقديم فقرات فنية لمدرسة الصم، وأخرى لمدرسة النيل الدولية، ثم إلقاء قصيدة بعنوان "رسالة حب لأسوان – حنين للوطن" للدكتور نبيل يونس، وأختتم الحفل بتقديم عرض لفرقة الموسيقى العربية.