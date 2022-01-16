الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية قصور الثقافة بحضور محافظين سابقين

احتفالية قصور الثقافة
احتفالية قصور الثقافة بأسوان

استكملت فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومي حيث شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الفني بمسرح وسينما الصداقة بمرافقة محافظين سابقين وهم اللواء إسماعيل عطية الله، واللواء مجدي حجازي، واللواء أحمد إبراهيم، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والحزبية، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

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احتفالية قصور الثقافة بأسوان 

وأوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن فعاليات الحفل الفني تضمنت تفقد معرض الفن التشكيلي لفناني أسوان وهم أمنية محمد، ويارا محمود، ومنى أحمد، وأحمد عبد الرازق، وأعقبه تقديم عروض فنية عديدة لفرقة أوبرا عربي من أبرزها أوبريت "العيد القومي لأسوان"، ثم إلقاء قصيدة " أنا عربي" لمهند محمود عبد الفتاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للطالب المثالى. 

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احتفالية قصور الثقافة بأسوان 

وفعاليات الحفل شملت أيضاً تقديم فقرات فنية لمدرسة الصم، وأخرى لمدرسة النيل الدولية، ثم إلقاء قصيدة بعنوان "رسالة حب لأسوان – حنين للوطن" للدكتور نبيل يونس، وأختتم الحفل بتقديم عرض لفرقة الموسيقى العربية.

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احتفالية قصور الثقافة بأسوان 
أسوان العيد الثقافة العيد القومي محافظ أسوان على مستوى الجمهورية عيد أسوان القومي

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وائل لطفي

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