اشتعال حرائق الغابات فى 9 مقاطعات بالأرجنتين

اشتعلت حرائق الغابات في تسع مقاطعات من أصل 23 مقاطعة في الأرجنتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد.



وأوضحت صحيفة كلارين الأرجنتينية إن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد تسببت في إشعال حرائق الغابات في باتاغونيا التي دمرت مساحات شاسعة من الغابات في منطقة الأرجنتين.



وأشارت إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، تم نشر رجال الإطفاء الآن في جميع أنحاء الأرجنتين لإخماد حرائق الغابات في تسعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 23 مقاطعة، بما في ذلك حريق واحد نشط منذ أكثر من شهر.



وأفادت خدمة إدارة الحرائق بأن فريقا مكون من ما يقرب من 100 من رجال الإطفاء وموظفي الدعم، معزز بالطائرات والمروحيات، كانوا يكافحون أكبر الحرائق في حديقة ناهويل هوابي الوطنية في باتاغونيا.



وتقع الحديقة بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية، على بعد 1500 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس.



وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أوجيدا في موقع الحريق، "إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة".



وأشارت أوجيدا إلى أن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة "تساهم في استمرار انتشار الحريق" مع توقعات جوية بأن "الأمطار قد لا تكون كافية".



وتأثرت بالحرائق نحو 5900 هكتار من "غابات الأنديز الأصلية" التي تضم مزيجا من اشجار السرو والخيزران وسواها، لكن لم يتم الابلاغ عن جرحى أو عن حصول عمليات إخلاء في هذه المنطقة الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 128 ألفا و402 إصابة، و139 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين منذ بدء الوباء 6 ملايين و793 ألفا و119.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 117 ألفا و808 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.