الصحة العالمية: روسيا قدمت جميع الوثائق المتعلقة بلقاح «سبوتنيك V»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن روسيا زودت المنظمة بجميع الوثائق المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وقالت ممثلة المنظمة العالمية لدى روسيا ميليتا فوجنوفيتش لقناة سولوفيوف لايف: "قدم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية جميع الوثائق اللازمة لتسجيل اللقاح"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

كان مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية روجيريو غاسبار، صرح في ديسمبر الماضي بأن "المنظمة تتوقع تقديم روسيا جميع الوثائق الخاصة بلقاحها المذكور إلى الصحة العالمية حتى نهاية يناير، وأن المنظمة مستعدة لزيارة مواقع إنتاج هذا اللقاح في روسيا".

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين مطلع يناير الجاري أن "موسكو تسجل إشارات مشجعة لإقرار منظمة الصحة العالمية لقاح سبوتنيك V الروسي".

وجاءت تصريحات غاسبار بعد أيام من تأكيد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات صحفية، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة، وذلك قبل أن يشير لاحقا، إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية في الشهرين المقبلين.