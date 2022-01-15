مسلح يحتجز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

احتجز، مساء اليوم السبت، رجل مسلح عدة رهائن داخل كنيس يهودي تابع للجالية الإسرائيلية في تكساس الأمريكية.

وقالت محطة "أي بي سي" الأمريكية، إنه تم إخلاء سكان المنطقة، وطلبت الشرطة عدم الاقتراب من المكان، مشيرة إلى اعتراف المسلح على حيازته لقنبلة في يده، مبينة أنه لم يسقط جرحى حتى اللحظة.

من جانبها أعلنت الشرطة في ولاية تكساس أنها تقوم بإجلاء السكان من أحد أحياء المدينة، وأنها أرسلت قواتها إلى المنطقة عقب حادثة احتجاز الرهائن.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة بدأت مفاوضات مع شخص داخل الكنيس، وأشارت إلى أن المسلح لا تعرف هويته إلى حد الآن.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت".

من جهتها قالت شبكة “سي أن أن” عن رقيب شرطة كوليفيل دارا نيلسون، قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تكساس للسلامة العامة، يساعدون في التعامل مع وضع الرهائن في مجمع "بيث إسرائيل" في كوليفيل تكساس.

وأضاف نيلسون إنه لا توجد إصابات في هذا الوقت، وأشار إلى أن الشرطة أخلت المنطقة.

وقال نيلسون إن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي يتواصلون مع الشخص الموجود في المبنى، لافتا إلى أنه "لا يوجد تهديد لعامة الناس" في هذا الوقت.

هذا ولا يعرف حاليا عدد الأشخاص الموجودين هناك، حيث دخل المسلح خلال صلاة السبت، علما أن "كنيس بيث إسرائيل الإصلاحي" يضم أكثر من 1600 عضو.