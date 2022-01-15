ضحك ولعب وغناء.. المرح يسيطر على حلقة أصالة وأحمد سعد فى «معكم»

طرحت قناة «سي بي سي» البرومو التشويقي لحلقة استضافة المطربة أصالة والمطرب أحمد سعد، إذ سيطرت عليهما حالة من البهجة والمرح، حيث أبرز البرومو لحظات لعب وضحك وتحديات بين ضيوف الحلقة.

وتذاع الحلقة يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة سي بي سي، وتقوم باستضافتهما الإعلامية منى الشاذلي التي تقوم بأسئلتهما ما بين حياتهما الفنية والشخصية، وتحكم عليهما بأحكام طريفة في فقرة اللعب والتحديات، كما تشهد الحلقة ظهورًا خاصًا لأبناء أصالة.

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاءالدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبدالله بودله وتوزيع سيروس.

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة، ووجهت أصالة التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور.

من جهة أخرى، شارك كل من النجمان أحمد سعد وأصالة في ديو غنائي لصالح إحدى شركات الاتصالات، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأحيت الفنانة أصالة حفلًا غنائيًا على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل، كما أحيت أصالة حفلًا غنائيًا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».