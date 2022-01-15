استمرار موجة الطقس السيئ وهطول أمطار بالدقهلية

ضربت موجة الطقس السيئ مراكز ومدن محافظة الدقهلية، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى 14 درجة والصغرى 7 درجات، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، ما تسبب في توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة، وكذا ارتباك الحركة المرورية بعدد من شوارع وميادين المحافظة.

ومن جانبه، تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي تجمعت بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، وإجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس الغير مستقر، والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار واطمأن إلى التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، مؤكدًا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية وتواصلها مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.



ووجه "مختار" رؤساء الوحدات المحلية وكل القطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي والتواجد الميداني بالشارع، للتعامل مع كل الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الأمطار، مشيرا إلى أن كل أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، باستخدام كل المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين، وعدم وجود تكدس.