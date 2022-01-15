السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تخلى سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم السبت، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا، على خلفية استكمال التحقيقات فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهمين على خلفية استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليهما الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تدابير احترازية أخبار كاذبة اخلاء سبيل نشر شائعات محكمة الجنايات المختصة المنابر الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

جمعت 50 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مستريحة المنصورة لـ25 يناير

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزيرة التجارة تقرر شطب قيد شركة «هوت جينز إيجيبت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت