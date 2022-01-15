السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جيهان فوزي تستعد للمشاركة بالمتحف القومي للحضارة المصرية

متحف الحضارة المصرية
متحف الحضارة المصرية

تستعد الفنانة التشكيلية چيهان فوزي، للمشاركة فى المعرض العالمى WAF في المتحف القومي للحضارة المصرية الذي يستقبل الدورة الأولى من منتدى الفن الدولي، وهو أكبر حدث فن تشكيلي عالمي لأجل التنمية من 15 لـ19 يناير.

يضم الحدث 150 فنانًا من 33 دولة حول العالم لعرض أعمالهم الفنية.


المنتدى برعاية وزارة الثقافة ووزارة التخطيط ووزارة السياحة ووزارة الهجرة ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والمتحف القومي للحضارة المصرية والجمعية الدولية للفنون المعاصرة في نيويورك World Art Forum - WAF.


وتفاصيل اللوحة هى مقاس 170x145 والخامات المستخدمة هى إكريليك وزيت على قماش، وقصة اللوحة هي سلسلة من اللوحات تحكي قصص حقيقة عن المجتمع وتعالج فيها مشاكل العصر مثل تفكك الأسرة والعلاقات بين الناس.

وقالت الفنانة التشكيلية چيهان فوزي، أحد القيمين بالمنتدى: «إن منتدى الفن الدولي تنظمه مؤسسة "شيراند" للفن الدولي وجوبيتر كومز، والهدف منه ربط الفن التشكيلي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

لافتة إلى «شيراند» هي مؤسسة فنية أنشأتها الفنانة رندة فؤاد والفنانة شيرين بدر، بينظموا معارض الفن المحلية والعربية والعالمية وبيعكسوا ارتباط الفن بأهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مؤخرًا حفلًا موسيقيًا للفنان أحمد حرفوش مغني الجاز المصري المعروف، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.


حظي الحفل الذي أقيم بالمتحف بحضور كبير من زائري المتحف والمثقفين وكبار الشخصيات العامة والسفراء من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ومدير مكتبة الإسكندرية، ووزراء البيئة والتربية والتعليم والخارجية والإعلام والصناعة والتنمية التكنولوجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة السابقين، ورئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ورئيس بنك مصر والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى وسفيري هولندا والمجر.

وزارة السياحة وزارة البيئة المصرية وزارة الثقافة رؤية مصر 2030 المصرى نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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