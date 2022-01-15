تحرير 52 مخالفة تموينية فى حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط وتحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة، خلال المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين تقوم من خلال الإدارات التموينية التابعة لها بمراكز المحافظة التسع وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بصورة دورية ويوميا علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحلات بيع المواد والسلع الغذائية لفرض الرقابة التموينية وضبط الأسعار والقضاء علي ظاهرة الغش التجاري وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخري، كان وكيل وزارة التموين بالمنيا قد أعلن انتظام عملية توريد قصب السكر لمصنع سكر أبو قرقاص، مشيرا إلي أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 115 ألف طن، خلال موسمي عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب، و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر، حيث يغطي ذلك حوالي 34٪ تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، هذا إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين (الكحول النقي، وخميرة للأعلاف الحيوانية، وعلف حيواني).