«الإحصاء»: 4.9 ألف مدرسة تعليم مجتمعي في مصر.. و43.7 ألف تلميذ تربية خاصة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مدارس التعليم المجتمعي والتربية الخاص والقراءات فى مصر للعام الدراسي 2020-2021.

ولفت جهاز الإحصاء وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021، أن عدد التلاميذ بمرحلة التعليم المجتمعي بلغ 136,3 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021.

وأضاف أن عدد مدارس (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم يبلغ 4.9 ألف مدرسة عام 2020/2021 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر، ويبلغ عدد المدرسين 8 آلاف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2020/2021.

أما عن التربية الخاصة، بلغ 43,7 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021، بينما بلغ 9,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,8 % عام 2020/2021، على مستوى 1,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2020/2021.

َوعن مدارس القراءات، أظهر التقرير أن عدد تلاميذ القراءات 8,5 ألف تلميذ بالأزهر عام 2020/2021، و1,0 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,1% عام 2020/2021، على مستوى 118 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2020/2021.

وبلغ عدد مدرسي التعليم قبل الابتدائي 63,8 الف مدرس (منهم 59,5 ألف مدرس بنسبة 5,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 4,3 ألف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، على مستوى 12,7 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 ألف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.

وفى التعليم الابتدائي، بلغ عدد المدرسين 514,5 ألف مدرس (منهم 442.3 الف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 72,2 ألف مدرس بنسبة 45,5 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2020/2021، على مستوى 19,3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

وفى المرحلة الإعدادية، سجل عدد المدرسين 294,8 الف مدرس (منهم 252,3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42,5 ألف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، على مستوى 13 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,5 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

وبلغ عدد مدرسي المرحلة الثانوية 141,7 ألف مدرس (منهم 102,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية، 38.8 ألف مدرس أزهري بنسبة 24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر) عام 2020/2021، على مستوي 4,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

