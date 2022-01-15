السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 4.9 ألف مدرسة تعليم مجتمعي في مصر.. و43.7 ألف تلميذ تربية خاصة

المركزى للتعبئة العامة
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مدارس التعليم المجتمعي والتربية الخاص والقراءات فى مصر للعام الدراسي 2020-2021.

ولفت جهاز الإحصاء وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021، أن عدد التلاميذ بمرحلة التعليم المجتمعي بلغ 136,3 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021.

وأضاف أن عدد مدارس (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم يبلغ 4.9 ألف مدرسة عام 2020/2021 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر، ويبلغ عدد المدرسين 8 آلاف  مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2020/2021.

أما عن التربية الخاصة، بلغ 43,7 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021، بينما بلغ 9,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,8 % عام 2020/2021، على مستوى 1,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2020/2021.

َوعن مدارس القراءات، أظهر التقرير أن عدد تلاميذ القراءات 8,5 ألف تلميذ بالأزهر عام 2020/2021، و1,0 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,1% عام 2020/2021، على مستوى 118 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2020/2021.

وبلغ عدد مدرسي التعليم قبل الابتدائي 63,8 الف مدرس (منهم 59,5 ألف مدرس بنسبة 5,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 4,3 ألف مدرس بنسبة  2,7%  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، على مستوى 12,7 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 ألف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.

وفى التعليم الابتدائي، بلغ عدد المدرسين 514,5 ألف مدرس (منهم 442.3 الف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 72,2 ألف مدرس بنسبة 45,5 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2020/2021، على مستوى 19,3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهري  عام  2020/2021.

وفى المرحلة الإعدادية، سجل عدد المدرسين 294,8 الف مدرس (منهم 252,3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42,5 ألف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، على مستوى 13 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,5 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.

وبلغ عدد مدرسي المرحلة الثانوية 141,7 ألف مدرس (منهم 102,9 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية، 38.8 ألف مدرس أزهري بنسبة  24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر) عام 2020/2021، على مستوي 4,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 ألف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.
 

الاحصاء مدارس التربية الخاصة مدارس مجتمعية التربية والتعليم الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

البترول: زيادة الإنتاج المحلى من الأسفلت 50% لتلبية احتياجات مشروعات الطرق

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

السيطرة على حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت