بني سويف ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لحالة الطقس السيئ

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، توجيهاته برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

التأكيد على تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة،بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيزة والسيول ،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من: الري،الصحة،والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري،التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

ووجه محافظ بنى سويف مسؤولى شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الأحمر والتضامن لتكون جاهزة للتدخل العاجل"حال حدوث أية تداعيات"

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني.

بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات،مشيرا إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتضم مسؤولى إدارة الأزمات بالمحافظة والري والتضامن والصحة والحماية المدنية والإسعاف والهلال الأحمر وشركتي المياه والكهرباء ونواب رؤساء المدن والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.