السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص باختناق فى حريق شقة بالعجوزة.. وطلب التحريات

حريق
حريق

أصيب شخص، اليوم السبت، باختناق نتيجة استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حريق نشب داخل شقتة السكنية الكائنة بشارع محمود خليل الفالوجا بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة.

البداية كانت بتللقي الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية كائنة باحد العقارات بشارع محمود خليل الفالوجا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه إصابة أحد الأشخاص باختناق وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

أمن الجيزة حريق شقة تحقيق الأجهزة الأمنية النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

البترول: زيادة الإنتاج المحلى من الأسفلت 50% لتلبية احتياجات مشروعات الطرق

«rena21» تستعد لإطلاق تقريرها السنوي لسياسات الطاقة المتجددة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت