إصابة شخص باختناق فى حريق شقة بالعجوزة.. وطلب التحريات

أصيب شخص، اليوم السبت، باختناق نتيجة استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حريق نشب داخل شقتة السكنية الكائنة بشارع محمود خليل الفالوجا بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة.

البداية كانت بتللقي الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية كائنة باحد العقارات بشارع محمود خليل الفالوجا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه إصابة أحد الأشخاص باختناق وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.