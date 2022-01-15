مبادرة صوفية لمنع مشاركة النساء في الموالد والاحتفالات

أعلن الدكتور محمد زغلة القيادى بالطريقة المحمدية وجماعة العشيرة الصوفية، عن إطلاق حملة تهدف لمنع النساء من المشاركة فى الموالد والاحتفالات الصوفية، وذلك لمنع حدوث أى عمليات تحرش أو مضايقات قد تحدث للسيدات اللاتى يشاركن فى هذه الموالد .

وتابع " زغلة" عبر صفحته الرسمية للعشيرة المحمدية على الفيس بوك: أن ذهاب النساء إلى الموالد جرم عظيم، ولو أجتمعت له كل مبررات الدنيا، خاصة أنه يتم تشويه صورة التصوف من خلال هذه الأمور الغريبة والبعيدة عن الدين الإسلامى والتصوف السنى .

فى السياق ذاته، قال الدكتور علاء أبوالعزائم ، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن مشاركة النساء والسيدات فى جميع الموالد التى تقام فى مصر، أمر خاطئ جداً، حيث أنه لاتوجد أى وسائل حماية لهن من عمليات التحرش وغير ذلك من الأمور، ولذلك من الخطأ أن تشارك السيدات فى الموالد التى يكون فيها إزدحام، مثل مولد الحسين أو مولد السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو غيرهم من الموالد، ويجب على أبناء الطرق الصوفية أن يحاربوا هذا الأمر.

وتابع " أبو العزائم" فى تصريحات له: أن الاحتفال بالموالد يجب أن يكون منظم أكثر من ذلك حتى لا يتم إعطاء فرصة لأصحاب الفكر المتشددة بمهاجمة موالد وفعاليات الطرق الصوفية، فإذا تم منع النساء من المشاركة فى الموالد سيصبح الأمر أفضل بكثير حتى لاتكون هناك أمور خارجة عن الشرع والدين، ونحن فى موالد وإحتفالات مشايخنا فى الطريقة العزمية، نمنع مشاركة النساء واذا شاركوا يكونوا فى مكاناً أخر غير المكان المخصص للرجال، حتى لا يحدث أى لبس أو أى مضايقات، لكن الازدحامات التى تحدث فى الموالد ووجود النساء فى هذه المواقف أمر مستهجن ومرفوض ويجب منع ذلك .

وأشار “ أبو العزائم” إلى أن النساء اللاتى تشاركن فى الموالد غير تابعين للطرق الصوفية، ولكنهم محبين للصوفية ومحبين لآل البيت والصالحين، ويجب عليهم أن يعلموا أن محبة آل البيت وزيارتهم تكون فى كل وقت ليس فى يوم المولد فقط، مشيراً إلى أن الطرق الصوفية تمنع نسائها من الذهاب للموالد.