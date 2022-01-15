السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد تقرير نشاط «داعش 2021».. عابد يطالب المجتمع الدولي بمواجهة الإرهاب

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وصف النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، استعراض تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه الإرهابي في عام 2021، بالفجُور والتفاخر بمثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

وكان التنظيم الإرهابي نشر في أحدث منشوراته عبر منصاته الإلكترونية إحصائية بعدد عملياته الإرهابية في 2021 والذي بلغ -وفق ما نشره- 2748 عملية، أسفرت عن مقتل وإصابة 8039 شخصًا، كان أغلبها في دول العراق وسوريا وأفغانستان ونيجيريا.

وطالب عابد، في بيان، المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بالإسراع فى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمواجهة جميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان الارهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي الذى نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في توجيه ضربات ناجحة له ولغيره من التنظميات الإرهابية التى كانت تهدف إلى تحويل أرض سيناء المقدسة والطاهرة إلى إمارة للإرهاب والدم والتطرف.

وتساءل عابد، قائلاً: «ماذا ينتظر المجتمع الدولى من تنظيم داعش الإرهابى بعد قيامه علناً وأمام العالم كله بنشره لإحصائية بجرائمه الإرهابية أعلن فيها أن دولة العراق تصدرت الدول المستهدفة من قبله بواقع 1127 عملية إرهابية راح ضحيتها 2093 قتيلًا وجريحًا، وجاءت بعدها نيجيريا بالمركز الثاني بـ415 عملية إرهابية أدت لمقتل وإصابة 1565 شخصًا، بينما أفغانستان استهدفها التنظيم الإرهابي بـ372 عملية، نتج عنها وقوع 1963، ما بين قتيل وجريح وبفارق طفيف عانت سوريا -أيضًا- من هجمات داعش الدموية، لتسجل 368عملية إرهابية، أوقعت 737 شخصًا ما بين قتيل وجريح».

وأكد النائب، أن إحصائية تنظيم داعش الإرهابي أكدت أن دولة الصومال لم تكن بمنأى عن هجماته الذي نفذ فيها 40 عملية أسفرت عن مقتل وإصابة 112 شخصاً وأن تنظيم داعش استهدف أوغندا بـ4 هجمات نتج عنها مقتل وإصابة 40 شخصا.

وجدد النائب علاء عابد تحذيراته للمجتمع الدولى من التحرك للتنظيم الداعشي خاصة في الفضاء الإلكتروني، مطالباً بسرعة تحرك المجتمع الدولى للقضاء نهائياً على هذا التنظيم الإرهابى وجميع التنظيمات الارهابية الاخرى داخل مختلف دول العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نيجيريا اجراءات الرئيس البرلمان التطرف مكافحة الإرهاب تنظيم داعش الأخوان الإرهاب النائب علاء عابد الاعمال الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

البترول: زيادة الإنتاج المحلى من الأسفلت 50% لتلبية احتياجات مشروعات الطرق

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

السيطرة على حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت