محافظ سوهاج: المجتمعات العمرانية تنهي 17 مشروعا بمليار و253 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2021 شهد انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنفيذ 17 مشروعا بمدينتي "سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة"، بتكلفة إجمالية مليار و253 مليون جنيه، منها 9 مشروعات بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 968 مليونا و500 ألف جنيه، وعدد 8 مشروعات بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة 284 مليونا و500 ألف جنيه، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من 4 مشروعات أخرى.

وقد شملت المشروعات المنفذة بمدينة سوهاج الجديدة، الانتهاء من شبكة الطرق الداخلية لمنطقة 455 فدان قطع أراضي متميزة بتكلفة حوالي 39 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية لمركز خدمات المدينة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تطوير وتأهيل الجزيرة الوسطى بطول 20 كيلو متر بتكلفة اجمالية 5 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من شبكات "مياه، صرف، ري" لمنطقة 455 فدانا بتكلفة 117 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق لمنطقة شريط 200 متر، والتي تضم قطع اراضي" متميزة، أكثر تميزا"، بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، وجاري التسليم الابتدائي لمشروع محطة معالجة بطاقة 12 ألف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة إجمالية 194 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مرافق شريط 100 متر للمطار بتكلفة اجمالية 13.5 مليون جنيه ".



كما تم تنفيذ وتسليم المستشفى الجامعي الجديد على مساحة 8.5 فدان سعة 200 سرير، بتكلفة إجمالية 558 مليون جينه، وجاري الانتهاء من تشطيبات مستشفى الأطفال سعة 263 سرير بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 2 سوق تجاري بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه.



وتم تنفيذ 14 عمارة سكنية بعدد 336 وحدة سكنية " إسكان اجتماعي"، كما تم الانتهاء من تنفيذ حديقة بمساحة 5.5 فدان شاملة أعمال اللاند سكيب، والهارد سكيب، وجاري تنفيذ 2 سوق تجاري نموذج (8) محل بمنطقة 455 فدان بقيمة 3.5 مليون جنيه، كما تم تشغيل عدد 4 أتوبيس نقل جماعي من سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة والعكس.



أما بالنسبة للمشروعات المنفذة بمدينة أخميم الجديدة فقد شملت " الانتهاء من 36 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 متر مربع، وتم الانتهاء من زراعة وتشجير دلتا المدخل الشمالي الغربي والجزيرة الوسطى للمدخل بقيمة 7 مليون جنيه، كذلك الانتهاء من استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدان شمال المدينة بقيمة 30 مليون جنيه، وإنشاء سوق تجاري إداري بمنطقة (55) فدان بقيمة 6.5 مليون جنيه، لخدمة منطقة الاسكان الاجتماعي، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء بالمدينة بقيمة 16 مليون جنيه، كذلك إنشاء وحدة صحية بمنطقة (55) فدان، بقيمة 3 مليون جنيه؛ لخدمة منطقة الاسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمدينة شبكات "مياه، صرف، ري، فرمة طرق" بمساحة 210 أفدنة، بتكلفة 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال شبكة كهرباء بمنطقة رقم (1) إسكان اجتماعي بمساحة 55 فدانا شمال المدينة بقيمة 45 مليون جنيه.