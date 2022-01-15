السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«rena21» تستعد لإطلاق تقريرها السنوي لسياسات الطاقة المتجددة 2022

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

تستعد شبكة سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة للقرن الواحد والعشرين rena21 إلي إطلاق تقريرها السنوي عن اتجاهات تحول الطاقة للعام 2022 خلال منتصف العام الجاري، والذي تشارك فيه مصر بعدد من الأقسام حول مسارات تحول الطاقة من الطاقة التقليدية إلي الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت شبكة سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة للقرن الواحد والعشرين rena21 أن تقريرها الجاري إعداده بمشاركة مئات الباحثين والمراجعين والمتخصصين الدوليين، سوف يشمل نظرة عامة عالمية على مشهد السياسة المنتهجة في اتجاهات السوق العالمي للطاقة والصناعة أيضًا، بما في ذلك الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية والحرارة، والمضخات الحرارية، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والخلايا الكهروضوئية الشمسية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، والتدفئة الحرارية الشمسية والتبريد، وطاقة الرياح، مصادر الطاقة المتجددة الموزعة للحصول على الطاقة، هذا بالإضافة إلي مناقشة تدفقات الاستثمار في أنظمة الطاقة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، ومصادر الطاقة المتجددة في المدن.

وكانت أعلنت شبكة سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة للقرن الواحد والعشرين rena21 في نوفمبر 2021 عن بدأ إعداد تقريرها السنوي عن سياسات اتجاهات الطاقة العالمية للعام 2022 ودعت الباحثين والمختصين الدوليين في مجال الطاقة المتجددة للمشاركة في وضع التقرير العالمي للطاقة المتجددة خلال العام 2022.

ومن المقرر أن تطلق شبكة سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة للقرن الواحد والعشرين rena21 تقريرها السنوي عن اتجاهات تحول الطاقة للعام 2022 خلال منتصف العام الجاري، وذلك بعد مراجعة المشاركون في وضع التقرير من جميع أنحاء العالم بما فيهم المشاركة المصرية بعدد من الأقسام حول مسارات تحول الطاقة من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة.

شبكة سياسات الطاقة المتجددة الواحد القرن العشرين تستعد لإطلاق تقريرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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