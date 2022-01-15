السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استكمال مناقشته فى «الشيوخ» غدًا.. 10 أهداف لمشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جلساته العامة غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أهداف مشروع القانون:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر مازال ينظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد معايير العمل الدولية قانون العمل الحالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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