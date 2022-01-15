السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 قتلوا عاملا بالمرج

ضبط 7 قتلوا عاملا
ضبط 7 قتلوا عاملا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل بمنطقة المرج بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه والمتهمين.

كان تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة عامل، مقيم بذات العنوان توفى إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، طلق نارى.

وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجنى عليه.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات النارية - 2 سلاح أبيض "سكين"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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