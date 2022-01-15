كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

قال المستشار مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، في الدعوى المقامة من ابنته «آية»، التي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، أنه حضر اليوم محامٍ منتدب عن «بنك مصر»، ورفضوا تقديم ما يفيد من القائم على صرف فوائد شهادات الاستثمار والمستفيد منها مؤخرًا.

وأضاف أن المحكمة ألزمت البنك بإعادة طلبها بتقديم مستندات عن فوائد شهادات الاستثمار، وحضر محامِي الدفاع عن مقيمة الدعوى، وتم تقديم حافظة مستندات تفيد إقرارات من نجلتيه «هبة وأية» بشأن المنازعات وعقود قسمة الميراث بينهم.

وكانت آية رشوان توفيق، قد أقامت دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، وهبة الله رشوان، وجاء بها:

«بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 متر مربع».