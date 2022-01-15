السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

رشوان توفيق
رشوان توفيق

قال المستشار مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، في الدعوى المقامة من ابنته «آية»، التي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، أنه حضر اليوم محامٍ منتدب عن «بنك مصر»، ورفضوا تقديم ما يفيد من القائم على صرف فوائد شهادات الاستثمار والمستفيد منها مؤخرًا.

وأضاف أن المحكمة ألزمت البنك بإعادة طلبها بتقديم مستندات عن فوائد شهادات الاستثمار، وحضر محامِي الدفاع عن مقيمة الدعوى، وتم تقديم حافظة مستندات تفيد إقرارات من نجلتيه «هبة وأية» بشأن المنازعات وعقود قسمة الميراث بينهم.

وكانت آية رشوان توفيق، قد أقامت دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، وهبة الله رشوان، وجاء بها:

«بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 متر مربع».

دفاع الفنان رشوان توفيق الدعوى آية بنك مصر صرف فوائد شهادات الاستثمار المحكمة هبة وأية شأن المنازعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت