السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تاجر متهم بقتل جاره بالشرقية للجنايات

تاجر متهم بقتل جاره
تاجر متهم بقتل جاره

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بالشرقية، إحالة تاجر إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه في القضية رقم 20895 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2021، بقتل جاره في قرية جميزة بني عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، إثر توجيه طعنة نافذة له.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليه جلال محمد حسن العجمي، 42 عامًا، تاجر خردة، مُقيم في قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.

 وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى محمد ص أ ع، 27 عامًا، تاجر، وأنه أنهى حياة المجني بطعنه طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، على إثر تعرض المجني عليه لزوجة المتهم بالطريق العام، وذلك بأن أجهر لها ببعض الألفاظ الخادشة للحياء حال سير الأخيرة في الطريق العام، والتي أبلغت زوجها بما في الأمر، وعلى أثر ذلك أثارت فعلة المجني عليه حفيظة المتهم، واتجه الأخير صوب مسكن المجني عليه وأعد لذلك سلاحا أبيض (مطواة) وما أن تقابل معه أمام مسكنه حتى كال له طعنة في صدره أودت بحياته، وفر هاربًا.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم ومثل الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

المباحث الجنائية الطريق العام مركز شرطة مدير أمن الشرقية محكمة جنايات الزقازيق امن الشرقية أمن

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