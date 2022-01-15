حبس عامل بحوزته مخدر الحشيش أثناء زيارة شقيقه في السجن

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة سجن مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة المركز بحوزته 4 قطع من جوهر الحشيش وزنوا حوالي 10 جرام أثناء محاولة إدخالها إلى شقيقه المتهم أحد القضايا داخل المأكولات بمحبسه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بضبط عامل أثناء قيامه بإدخال مواد مخدرة حشيش لشقيقه داخل المأكولات أثناء زيارته له بمحبسه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من ضبط المدعو السيد م ع ع 37 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز وبحوزته" 4 " قطع من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10 جرام تذكرة من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 1 جرام داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها لشقيقه المتهم عيسي م ع ع 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية والمحبوس احتياطياً فـي قضيةمخدرات وسلاح مبدأ حبسه 3/10/2021 ومحدد لـه جلسة2/2/2022.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت حبس المتهم.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعين، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركزي " سوهاج، وطهطا" بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد عباس، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي، والنائبة رشا اسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركزي سوهاج وطهطا.

ووجه المحافظ بأهمية الدراسة والبحث لاحتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية دور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التواصل مع المواطنين وتحديد أولويات احتياجاتهم، مؤكدًا أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة المجالس القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه أشاد العميد سامح الشهاوي بمعدلات الأداء والتعاون والتكامل الذي تشهده المحافظة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، موجهًا الشكر للمحافظ وجميع الاجهزة المعنية للجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة، وتحقيق أقصى استفادة لمصلحة المواطن السوهاجي.