ماجد عزت إسرائيل يشارك بـ وثائق رهبان دير سانت كاترين فى معرض القاهرة للكتاب

يشارك الباحث الدكتور ماجد عزت إسرائيل، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 26 يناير وحتي 7 فبراير 2022، بأحدث ترجماته، والصادرة حديثا عن مركز التاريخ العربي للنشر والتوزيع، تحت عنوان "وثائق رهبان دير سانت كاترين" (658-922هـــ/ 1259-1516م)، من تأليف هانز إرنست، حققه وترجمه دكتور ماجد عزت إسرائيل.

وكشف الدكتور ماجد عزت إسرائيل لــ "الدستور"، عن ملامح ترجمته وتحقيقه لكتاب "وثائق رهبان دير سانت كاترين"، والذي يهديه إلي الدكتور عاصم الدسوقي، مشيرا إلي أنه: اِنقَضَى ما يقرب من واحد وستين عاماً على طباعة كتاب وثائق رهبان دير سانت كاترين (658-922هـــ/ 1259-1516م)، وقد ظل هذا الكتاب المصدر الرئيسيّ للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمعمارية، واِحتلَّ واسطة العقد في الدراسات الأَكاديمِيَّةِ المتميزة منذ عصر السلاطين المماليك.

وأوضح "إسرائيل": مؤلف هذا الكتاب الألماني هانز إرنست Hans Ernst المولود عام (1926م) تخرج في جامعة جوتينجن Universität Göttingen عام (1959)، وعُيِّن مدرساً للغة الألمانية في مصر ما بين أعوام (1956-1959م)، ثم التحق بوزارة الخارجية في عام (1959)، وبالإضافة لذلك عرف عنه حبه للبحث العلمي في المخطوطات والوثائق، ويعد إرنست مؤرخ فذ ومن بين أهم المستشرقين الألمان؛ فقد أنفـق ما يقرب من نصف قرن من عمره في البحث في عصر السلاطين المماليك والعثمانيين، وله كثير من المؤلفات التي تناولت نفس الفترة، نذكر منها تحقيق وثائق سلاطين المماليك المحفوظة بدير سانت كاترين ونشرها عام (1960م).

ولفت إلي أن من الملاحظ أن مؤلف الكتاب حاول نقل الوثائق؛ كما هي في نسختها الأصلية من حيث المضمون والشكل، ولا نبالغ إن نقول كأنها الوثيقة الأصلية أو طبق الأصل، واِهتَمَّ بالترتيب الزَمَنِيٌّ طبقاٌ للحاكم في ذات الفترة،

ومن يقرأ هذا الكتاب سوف يلفت نظره– دون شك– ذلك الجهد الكبير الذي بذله صاحبه في جمع مادته من الوثائق من دير القديسة كاترين بشبه جزيرة سيناء.

يشار إلى أن الباحث الدكتور ماجد عزت إسرائيل٬ باحث في التاريخ سبق وصدر له: "الأرمن في القدس عبر التاريخ" عن المجلس الأعلى للثقافة٬ "نبع مريم وادي النطرون" عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ وعن نفس الدار صدر له كتاب آخر بعنوان "فريدريك تشيندروف والمخطوطة السينائية". كتاب "الأب متى المسكين .. الراهب المستنير". كما صدر له العام الماضي عن المركز الثقافي القبطي بالقاهرة، كتاب بعنوان "القديس البابا كيرلس السادس".