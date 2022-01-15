السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تسجل حالات جديدة أقل بكورونا منذ 3 أسابيع

كورونا فى المملكة
كورونا فى المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة أقل من 100 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أواخر  ديسمبر، مما زاد الآمال في تجاوز البلاد أسوأ مرحلة من موجة متحور أوميكرون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .
 

وتم تسجيل 99652 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة مقارنة بنحو 200 ألف حالة يوميا في ذروة التفشي.
 

وانخفض معدل النقل للمستشفيات في لندن عن الذروة التي تم تسجيلها في الخامس من يناير، وتشير دلائل إلى انخفاضها في أماكن أخرى من البلاد أيضا.

وبينما يتزايد متوسط عدد الوفيات، ظلت أقل نسبيا منها في الموجات السابقة ويزيد الوضع الأخذ فى التحسن بوجه عام من احتمال تخفيف إجراءات الجائحة عند مراجعتها في 26 يناير.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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