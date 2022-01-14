الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق وعامل إثر انقلاب سيارة بالمنيا

جريدة الدستور

أصيب سائق وعامل، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية إطسا بمركز سمالوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من حسن سيد حسن 42 سنة «سائق»، وأحمد لطفي عبداللطيف 30 سنة، عامل، مقيمين بقرية شوشة بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة. 

أمن انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب نقل المصابين اختلال عجلة القيادة

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