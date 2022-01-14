أحدثهم الأمير تشارلز.. أبرز قادة العالم الذين احترفوا الرسم

لكل إنسان جانب آخر يبرز فيه هوايته وميوله الخاصة، ورؤساء وقادة العالم هم في النهاية بشر لهم ميول ورغبات وهوايات خاصة بهم، و هناك من عدد من رؤساء دول العالم يهوون ركوب الخيل، الصيد، الرياضة بأنواعها، الرسم، النحت وغيرها.

وتستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي، أبرز وأشهر القادة الذين يملكون هواية الرسم والفن.

- الأمير تشارلز وهواية الرسم

يشكل الرسم أقدم هوايات وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، وهو يعرض حاليا في لندن 79 لوحة مائية، في\ كنيسة مشيدة في القرن التاسع عشر والتي رممت أخيرا، ويعتبر هذا المعرض الذي يستمر الى 14 فبراير المقبل.

وتولى الأمير تشارلز بنفسه اختيار لوحاته المائية للمعرض، حيث وزعت بحسب الموقع والبلد، و تستهوي الجبال والأنهار والبحار الأمير البالغ 73 عاما، ويبدو لافتا اهتمامه بالجبل الاسكتلندي بن أبهيرد الذي رسمه مرات عدة، وفي أوقات مختلفة من السنة ومن زوايا مختلفة.

وأوضح الأمير تشارلز في نص مكتوب يرافق أعماله المعروضة في كنيسة جاريسون في حي بلغرافيا، أنه اختار الرسم بالألوان المائية لأنه وجد أن "الصورة غير مرضية".

وأشارت روزي ألدرتون إلى أن ريع المبيعات يُخصص لمؤسسة الأمير التي نظمت المعرض، أو للجمعيات الخيرية التابعة لها.

- جورج بوش يرسم لوحات لرؤساء وقادة دول

الرئيس الأمريكى جورج بوش كان يهوى الرسم ،ورسم العديد من اللوحات الفنية لرؤساء وقادة دول منهم المستشار الألمانية انجيلا ميركل .

وعرض نحو 66 لوحة فنية للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش، فى معرض "بورتريتس أوف كاريدج" تكريما للذين خدموا في صفوف الجيش منذ 11 سبتمبر 2011.

ووفقا لجريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، آنذاك قالت ديبورا روتر رئيسة مركز كينيدي في بيان، "يفخر مركز كينيدى بمشاركة هذه الأعمال التى رسمها رئيس حى حيث يأتي المعرض تكريم الرجال والنساء الذين يدافعون عن حريتنا فى استكشاف الفن والاحتفال به".

وتابع مركز كينيدي، "كل صورة مصحوبة بقصة فى المرونة والعزيمة والانتعاش، وهى قصة ألهمت الرئيس بوش لتكريم تضحياتهم من خلال الفن".

يجدر الإشارة إلى أن لوحات بوش هى موضوع كتاب "صور من الشجاعة قائد فى تكريم رؤساء ووريورز أمريكا"، الذى نشر فى عام 2017 ويضم قصصا شخصية وراء الصور بعد مركز كينيدي، كما سافر المعرض إلى متحف الفن الأمريكى لجسور الكريستال فى بنتونفيل، أركنساس.

- ونستون تشرشل فنان بارع بدرجة رئيس وزراء

كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل فنانا بارعا، وكان يستهويه الرسم، خاصة بعد تخليه عن منصب أميرال البحرية البريطانية عام 1915.

و وجد تشرشل ضالته في الفن، واعتبره وسيلة للتخلص من الاكتئاب الذي صاحبه في حياته، و تعلم الرسم من صديقه بول ميز الذي قابله خلال الحرب العالمية الأولى، وكان لـ "بول" تأثير كبير على رسومات تشرشل، وأصبح منذ ذلك الحين رفيق مشواره الفني.

و غلبت على لوحات تشرشل طابع الطبيعة، وكان كثيرا ما يرسمها خلال عطلاته في جنوب فرنسا، أو مصر، أو المغرب.

و اتخذ تشرشل من تشارلز مورين اسما مستعارا له، وواصل رسم لوحاته خلال سنوات عمره، ورسم المئات منها بعضها يعرض في منزله "تشاتول" والأخرى أعمال خاصة.

وكانت معظم اللوحات مشاهد طبيعية من الزيت، لكنه رسم أيضا العديد من المشاهد الداخلية، والأشخاص، وفي عام 1925، اختار كل من لورد دوفن، وكينيث كلارك، وأوزوالد بيرلي لوحته عن شروق الشمس في فصل الشتاء كأفضل لوحة في مسابقة للفنانين الهواة المجهولين.

وحاول تشرشل رسم لوحة واحدة فقط إبان الحرب العالمية الثانية، وأكمل تشرشل رسم لوحة تضم برج فيلا تايلور في مراكش.