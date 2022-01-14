الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 9 وإصابة 36 آخرين فى حادث قطار شرق الهند

خروج قطار
خروج قطار

ذكر مسئولون في هيئة السكك الحديدية في الهند، اليوم الجمعة، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 آخرون، بعدما خرج قطار ركاب عن القضبان بشرق البلاد بالهند.

وقال المتحدث الإقليمي باسم هيئة السكك الحديدية، ديليب كومار ديكا، إن 12 من عربات القطار خرجت عن مسارها بالقرب من بلدة ميناجوري في ولاية البنغال الغربية في وقت متأخر أمس الخميس.

وأضاف ديكا، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية: "انقلبت ثلاث عربات بالكامل، وتم العثور على ست جثث خلال عمليات الإنقاذ، وتوفي ثلاثة أشخاص آخرون في المستشفى بعد منتصف الليل".

ولفت إلى أن عشرة من المصابين يرقدون في حالة حرجة في المستشفى.

وكان القطار في طريقه من بيكانر في ولاية راجاستان بشمال البلاد إلى جواهاتي في ولاية أسام بشمال شرق البلاد.  

وقال ديكا إن أعمال الإنقاذ انتهت ولكن الرحلات على هذا القطاع، ستتوقف حتى تطهير القضبان. 

ولفت وزير السكك الحديدية، أشويني فايشناو، الذي زار موقع الحادث، لوكالة أنباء "إيه.إن.إي. إن" إلى أن التحقيق المبدئي أشار إلى وجود "عيب فني في القاطرة" وصدرت أوامر بإجراء تحقيق في الواقعة، وأضاف أن الحكومة سوف تقدم تعويضا ماديا لأسر الضحايا والمصابين.

وهذا هو أول حادث قطار كبير في الهند خلال نحو ثلاث سنوات، وكانت آخر مرة تم الإعلان فيها عن وفاة ركاب في حادث قطار في مارس 2019، حسب وسائل الإعلام المحلية.

هيئة السكك الحديدية الهند القضبان قطار السكك الحديدية

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وائل لطفي

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