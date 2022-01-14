حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 يناير 2021
قدم موقع "times of india" حظك اليوم الجمعة 14 يناير للأبراج الفلكية لهذا اليوم كالتالي:
- برج الحمل
اليوم تكون مشغولا بالجلسات العائلية والمناسبات الاجتماعية، والنصيحة لك بعدم صرف أموالك بشكل مبالغ فيه .
- برج الثور
الحظ يساندك اليوم في جميع مجالات الحياة، مما قد يحسن من مكانتك، وتتخذ بعض القرارات الصعبة في عملك بشكل جيد.
- برج الجوزاء
تتباطأ قوتك الحيوية اليوم، وقد يعاود مرضك القديم الظهور مرة أخرى، مما قد يجعلك تشعر بالضيق، يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة.
- برج السرطان
تبدأ يومك بسعادة في العمل ويمكنك اتخاذ قرارات سريعة، مما قد يزيد من مهاراتك الإدارية، ويعود عليك بفوائد في المستقبل القريب.
- برج الأسد
لا تتمكن من قضاء الوقت بشكل صحيح مع عائلتك اليوم، وستتعرف على شخصيات جديدة تضمها الى قائمة معارفك، يجب أن تكون حذرا فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بك.
- برج العذراء
الوضع مناسب لبدء مشاريعك المؤجلة، لذا عليك أن تفسح المجال للمكاسب الخاصة بك داخل أعمالك التجارية والحصول على فرصة لتدشين مشاريعك.
- برج الميزان
قد يكون لديك مشاكل صحية، و تواجه خسائر في العمل أو في الاستثمار، لذا ينصح بعدم الاستثمار في الأعمال التجارية ومكاسبك سوف تتحول إلى خسائر ضئيلة.
- برج العقرب
تتوقع سماع أخبار جيدة بشأن العمل اليوم، ويمكنك اتخاذ قرارات مهمة في الاستثمار في العقارات.
- برج القوس
قد يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون، من المحتمل أن تحقق الاستثمارات في الأحجار الكريمة والمجوهرات مكاسب إيجابية في المستقبل القريب، و يجب توخي الحذر من أجل صحتك فيما يخص طلبك الدائم للوجبات السريعة.
- برج الجدي
قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية، يمكنك أيضًا التخطيط لبعض الدراسات العليا لتهيئة حياتك المهنية، قد يسمع الطلاب من مواليد البرج أخبارًا جيدة في الامتحانات.
- برج الدلو
يمكنك محاولة تجديد خطط عملك، أنت في أجواء عملية جيدة تستطيع من خلالها تطوير أفكارك.
- برج الحوت
تتوقع الحصول على بعض الحوافز من الراتب، لذا عليك التخطيط لما تقوم به الفترة المقلبة أو الشهر المقبل على وجه الخصوص فيما يخص الماديات.