حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 يناير 2021

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الجمعة 14 يناير للأبراج الفلكية لهذا اليوم كالتالي:

- برج الحمل

اليوم تكون مشغولا بالجلسات العائلية والمناسبات الاجتماعية، والنصيحة لك بعدم صرف أموالك بشكل مبالغ فيه .

- برج الثور

الحظ يساندك اليوم في جميع مجالات الحياة، مما قد يحسن من مكانتك، وتتخذ بعض القرارات الصعبة في عملك بشكل جيد.

- برج الجوزاء

تتباطأ قوتك الحيوية اليوم، وقد يعاود مرضك القديم الظهور مرة أخرى، مما قد يجعلك تشعر بالضيق، يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة.

- برج السرطان

تبدأ يومك بسعادة في العمل ويمكنك اتخاذ قرارات سريعة، مما قد يزيد من مهاراتك الإدارية، ويعود عليك بفوائد في المستقبل القريب.

- برج الأسد

لا تتمكن من قضاء الوقت بشكل صحيح مع عائلتك اليوم، وستتعرف على شخصيات جديدة تضمها الى قائمة معارفك، يجب أن تكون حذرا فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بك.

- برج العذراء

الوضع مناسب لبدء مشاريعك المؤجلة، لذا عليك أن تفسح المجال للمكاسب الخاصة بك داخل أعمالك التجارية والحصول على فرصة لتدشين مشاريعك.

- برج الميزان

قد يكون لديك مشاكل صحية، و تواجه خسائر في العمل أو في الاستثمار، لذا ينصح بعدم الاستثمار في الأعمال التجارية ومكاسبك سوف تتحول إلى خسائر ضئيلة.

- برج العقرب

تتوقع سماع أخبار جيدة بشأن العمل اليوم، ويمكنك اتخاذ قرارات مهمة في الاستثمار في العقارات.

- برج القوس

قد يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون، من المحتمل أن تحقق الاستثمارات في الأحجار الكريمة والمجوهرات مكاسب إيجابية في المستقبل القريب، و يجب توخي الحذر من أجل صحتك فيما يخص طلبك الدائم للوجبات السريعة.

- برج الجدي

قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية، يمكنك أيضًا التخطيط لبعض الدراسات العليا لتهيئة حياتك المهنية، قد يسمع الطلاب من مواليد البرج أخبارًا جيدة في الامتحانات.

- برج الدلو

يمكنك محاولة تجديد خطط عملك، أنت في أجواء عملية جيدة تستطيع من خلالها تطوير أفكارك.

- برج الحوت

تتوقع الحصول على بعض الحوافز من الراتب، لذا عليك التخطيط لما تقوم به الفترة المقلبة أو الشهر المقبل على وجه الخصوص فيما يخص الماديات.