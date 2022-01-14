الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 14 يناير 2021

الابراج
الابراج

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الجمعة 14 يناير للأبراج الفلكية لهذا اليوم كالتالي:

- برج الحمل

اليوم تكون مشغولا بالجلسات العائلية والمناسبات الاجتماعية، والنصيحة لك بعدم صرف أموالك بشكل مبالغ فيه .

- برج الثور

 الحظ يساندك اليوم في جميع مجالات الحياة، مما قد يحسن من مكانتك، وتتخذ بعض القرارات الصعبة في عملك  بشكل جيد.

- برج الجوزاء 

تتباطأ قوتك الحيوية اليوم، وقد يعاود مرضك القديم الظهور مرة أخرى، مما قد يجعلك تشعر بالضيق، يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة.

- برج السرطان

تبدأ يومك بسعادة في العمل ويمكنك اتخاذ قرارات سريعة، مما قد يزيد من مهاراتك الإدارية، ويعود عليك بفوائد في المستقبل القريب.

- برج الأسد

 لا تتمكن من قضاء الوقت بشكل صحيح مع عائلتك اليوم، وستتعرف على شخصيات جديدة تضمها الى قائمة معارفك، يجب أن تكون حذرا فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بك.

- برج العذراء

الوضع مناسب لبدء مشاريعك المؤجلة، لذا عليك أن تفسح المجال للمكاسب الخاصة بك داخل أعمالك التجارية والحصول على فرصة لتدشين مشاريعك.

- برج  الميزان

 قد يكون لديك مشاكل صحية، و تواجه خسائر في العمل أو في الاستثمار، لذا ينصح بعدم الاستثمار في الأعمال التجارية ومكاسبك سوف تتحول إلى خسائر ضئيلة.

- برج العقرب

تتوقع سماع أخبار جيدة بشأن العمل اليوم، ويمكنك اتخاذ قرارات مهمة في الاستثمار في العقارات. 

- برج القوس

قد يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون، من المحتمل أن تحقق الاستثمارات في الأحجار الكريمة والمجوهرات مكاسب إيجابية في المستقبل القريب، و يجب توخي الحذر من أجل صحتك فيما يخص طلبك الدائم للوجبات السريعة.

- برج الجدي

 قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية، يمكنك أيضًا التخطيط لبعض الدراسات العليا لتهيئة حياتك المهنية، قد يسمع الطلاب من مواليد البرج أخبارًا جيدة في الامتحانات.

- برج الدلو

 يمكنك محاولة تجديد خطط عملك، أنت في أجواء عملية جيدة تستطيع من خلالها تطوير أفكارك.

- برج الحوت

 تتوقع الحصول على بعض الحوافز من الراتب، لذا عليك التخطيط لما تقوم به الفترة المقلبة أو الشهر المقبل على وجه الخصوص فيما يخص الماديات.

برج الحمل برج القوس برج العقرب برج الميزان برج الحوت برج الدلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى غدًا.. و300 سؤال بـ«بنوك الأسئلة»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

انتصار السيسى مهنئة منظمى منتدى الشباب على نجاحه: أتطلع للنسخة الخامسة

المتهم بضرب ابنة الحضرى في التحقيق: «كلمتني بطريقة مش كويسة وهددتني»

وزير المالية: التعامل الحاسم مع أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون