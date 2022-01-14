إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق العلمين

أصيب 5 أشخاص من محافظة أسيوط، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 41 على طريق العلمين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم “محمد حمدي إبراهيم ١٥ سنة، مصطفى جمعة أحمد ٢٢ سنة، عمر محمد أحمد ١٦ سنة، علي فتح الله عبدالصبور ٢٣ سنة، عبدالصبور السيد عبدالصبور ١٦ سنة، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والوجه.

وقام الطاقم الطبي بمستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وكان قد أصيب، في 11 يناير 2022، 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة على طريق المغرة بالجبل اتجاة مدينة العلمين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير و تجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات و المأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة و السائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على و جود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات و المسئوليات على أكمل و جه دون تقصير

