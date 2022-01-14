«أراب نيوز» تثمن دعوات الرئيس السيسى بشأن إعادة إعمار غزة

اهتمت صحيفة "أراب نيوز" بإبراز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وأمله في استكمال مشروعات إعادة الإعمار التي تشارك فيها الشركات المصرية في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مشاركته في إحدى الحلقات النقاشية بمنتدى شباب العالم.

وتناولت الصحيفة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، مناشدة الرئيس السيسي الدول المانحة لتقديم "دعم أكبر" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده أن قطاع غزة يحتاج مبالغ مالية أكبر من مبلغ الـ500 مليون دولار، الذي أعلن في مايو 2021 عن تخصيصه كمُبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإعرابه عن تمنيه في أن يكون المبلغ أكبر من ذلك.

كما أبرزت حث الرئيس السيسي الشركات العاملة في قطاع غزة على توظيف الفلسطينيين بدلاً من العمالة الأجنبية، ومطالبته بتعجيل عملية إعادة الإعمار بالقطاع وسرعة الانتهاء منه، وذلك خلال الجلسة النقاشية بعنوان "المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات".

وحظى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، الذى اختُتمت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ أمس الخميس، باهتمام بالغ من جانب العديد من وسائل الإعلام الدولي، التي حرصت على إبراز رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتصريحاته خلال الجلسات المختلفة التي شارك فيها بالمنتدى حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وشدد شباب مشاركون فى منتدى شباب العالم على أهمية الحدث بالنسبة لهم، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل وتبادل الخبرات مع العديد من الثقافات الأخرى.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.