8 مواقع أهم من «فيسبوك» و«تويتر»

يختزل الكثيرون الإنترنت في مواقع الفيسبوك وتويتر وإنستجرام ويقضون أغلب الأوقات عليه، رغم أن هناك العديد من المواقع المفيدة التي تقدم محتوى غنيًا ومتنوعًا ومهدورًا حقها، وفى تلك السطور نقدم لك بعضها لتقم باكتشافها:



8 مواقع أهم من فيس بوك وتويتر



1- Open Source Food

هذا الموقع لعشاق الطعام، ويقدم عشرات الآلاف من الوصفات للأطعمة في مطاعم العالم المختلفة على يد أشهر الشيفات المحترفين .

2- PopURLs

إذا كنت من هواة البحث عن كل جديد في عالم التكنولوجيا والرياضة والسياسة والأقتصاد، يقوم هذا الموقع بتقديم كل الأخبار الطازجة عن كل تلك الفروع من العلوم أول بأول.

3- Newsmap

لو كنت من هواة "الترند" وما يهم الرأى العام العالمي والمحلى عليك بالدخول لهذا الموقع الذي سيخبرك ما الذي يتحدث عنه العالم حاليا من مصادر موثوقة.

4- How Stuff Works

هذا الموقع موسوعة كاملة للبحث عن شيء تريد البحث عنه، آلاف المقالات والأبحاث عن كل ما يخطر ببالك ينتظرك.

5- Mind Hacks

لو كنت مهتما بعلم النفس والتنمية البشرية وعلم الأعصاب، فأنت على موعد مع المتعة، هذا الموقع الفريد من نوعه بمثابة جنة ستتجول بها.

6- Make Use Of

كل الأشياء التقنية ستجدها فى هذا الموقع، الذي يهتم بالبتكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات، السيارات، التليفونات، وغيرها.

7- TED

لو كنت تشعر بالإحباط، فهذا الموقع هو الموقع الرسمي للمنصة العالمية " تيد" التي تقددم قصص النجاح لكل الذي أنجزو أشياءا فى الحياة ليكونو ملهمين لغيرهم.

8- Duolingo

وداعا للكورسات والأموال الطائلة التي تدفعها فيها، هذا الموقع كفيل أن يجعلك خبيرا فى كل اللغات التى تريد أن تتعلمها في أقل وقت ممكن وبأكثر كفاءه ممكنة.

