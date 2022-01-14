الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استكمال فعاليات المعسكر السينمائى الثانى لليوم الثالث على التوالى بسانت كاترين

فعاليات المعسكر السينمائى
فعاليات المعسكر السينمائى الثانى

استكملت فعاليات المعسكر السينمائي الثاني المقام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وبحضور كلا من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف على مشروع إبدأ حلمك السينما بين يديك، وتحت رعاية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وفي هذا السياق ولليوم الثالث على التوالي تواصل استكمال تصوير مشاهد الفيلم التسجيلي "التجلي" بوضع اللمسات الأخيرة لمشاهد الفيلم وأيضًا اللقطات التي تبرز جمال سيناء وطبيعتها الخلابة التي تميزها عن غيرها، وكذلك المياه الزرقاء الصافية  والتي تضم العديد من الشعاب المرجانية والجبال الشاهقة كما أجرى المونتير حسام المحفوظي اولى الخطوات في مونتاج الفيلم.

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من الجدير بالذكر أن الفيلم فكرة وسيناريو السيناريست تامر عبدالمنعم، ومن إخراج فخر الدين نجيده، مونتاج حسام المحفوظي، أما مدير التصوير فهو زايد نايف، وبمشاركة طلاب الدراسات السينمائية المتميزين وهم الروائي علاء فرغلي، عبد الرحمن محمد، وعبدالله مرسي، كما يشار إلى أن الفعاليات تستمر والتصوير حتى ١٤ من شهر يناير الجاري.

 

يشار إلى أن ثاني أيام المعسكر كانت قد شهدت بدء تصوير المشاهد الأولى من الفيلم التسجيلى "التجلى" بمنطقة العجل الذهبي، ومن تصوير ضريح نبى الله هارون، وهو الضريح الذي يخلو من الجثمان، أعقب ذلك جلسات تصويرية مطولة داخل وخارج دير سانت كاترين، وكان هذا بهدف توثيق معالم مصر السياحية والتسويق للمزارات الدينية الأشهر بالعالم في أرض الأديان مدينة سانت كاترين.

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فيلم التجلي المعسكر السينمائي الثاني ؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافي ثالث أيام المعسكر السينمائي الروائي علاء فرغلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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