الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن: جاهزون للرد بقوة على أى عدوان روسى ضد أوكرانيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، إنه سيتم الرد بشكل متناسب إذا اختارت روسيا طريق التصعيد، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بأن التوصل لتفاهمات دبلوماسية مع روسيا يمكن أن يحقق الاستقرار في أوروبا.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات اليوم، أن بلاده جاهزة للرد بقوة على أي عدوان قد تشنه روسيا على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار لتحقيق مصالح مشتركة لنا ولروسيا ولأوروبا، منوهًا إلى مواصلة بلاده دعم أوكرانيا للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

أضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن المحادثات مع روسيا كانت صريحة ومباشرة، منوهًا إلى أن بلاده مستعده لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية إذا ما اتخذت روسيا قرارا بغزو أوكرانيا".

في وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا "الخطوات اللاحقة" في العلاقات مع روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بلينكن وكوليبا: "نظرا للقلق المشترك بشأن استمرار زيادة روسيا للتواجد العسكري غير المبرر حول أوكرانيا وداخل أراضيها بحث الوزيران نتائج الحوار الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف والخطوات اللاحقة قبيل اجتماع مجلس روسيا – الناتو في بروكسل".

أشار بلينكن إلى أن الدبلوماسية تعتبر الطريق المسؤول الوحيد لتسوية الوضع حول أوكرانيا، مؤكدا أن أي مفاوضات حول أوكرانيا لن تجري بدون أوكرانيا نفسها.

وأكد بلينكن لـ كوليبا أنه في حال "اختارت روسيا طريق النزاع" ستكون الولايات المتحدة وشركاؤها على استعداد لفرض عقوبات على روسيا وتعزيز الجناح الشرقي للناتو وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

روسيا اوروبا الولايات المتحدة أوكرانيا جنيف بروكسل

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